立法院去年修正《公務員服務法》後，規定公務員每日加班不得超過4小時，讓公務員感嘆責任制工作做不完，每日加班還以4小時為限，超過時數也無法上報系統，等同加班時數被剝奪，感嘆公務員越來越難當。

一名公務員在Dcard公職板發文表示，直言現今公務員越來越難當，修正公務員服務法後，立意希望公務員不要上班太久，但卻導致加班時數被剝奪，目前每日加班不得超過4小時規定，超過時數無法上報，就算必要拉長加班時數，必須再跑行政流程請主管機關核准，實在是非常荒唐。

原PO抱怨，公務員不得組工會、不得協商、不得罷工，工作是責任制，以往超過四小時加班，還可以換加班補休，修法後連基本加班時數也不願意給，就算換了加班補休也可能休不到，「往往都是奉獻給國家，真的就是在做功德」。

不少公務員也紛紛留言，「加班還必須要在三天內登入系統，沒登直接沒收，真的可悲」、「管制加班費沒有管制加班」、「人事單位帶頭違反，可以通報政風處理嗎？」、「當個米蟲吧，反正政府也不在乎公務員」、「有法源擋至少不超過12個小時，開放無窮無盡的加班，最後，倒下的會是自己」。