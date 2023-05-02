永慶房產集團統計財政部《房地合一2.0》相關數據發現，《房地合一2.0》上路一年半，遭到課徵45%重稅的房市短期交易案件突破4.2萬件，總獲利高達334億！數據同時顯示，2022年第四季房市短期交易案平均每件獲利金額高達92.2萬！房價推升猛烈！

房市短期交易比例皆在20%以上 消費者遇上機會仍高

財政部資料顯示，自2021年7月《房地合一2.0》上路之後，遭課徵45%稅率的房市短期交易案比例均在20%以上。統計《房地合一2.0》上路的一年半期間，共計16.3萬件的應稅件數中，房市短期交易案件共有4.2萬件，占比高達25.7%！即使是房市短期交易量最少的2022年第四季，比例也高達21.7%！

房市短期交易比例皆在20%以上，代表消費者遇上的機會仍高。(圖/永慶房產集團提供)

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，這些數據意味著平均每4件符合課徵房地合一稅的房市交易，就有1件是短期買賣，消費者遇上房市短期交易的機會仍高。

而房市短期交易的獲利規模更是驚人，《房地合一2.0》上路以來，遭到課徵45%高稅率的應納稅額共計150.37億元，回推房市短期獲利高達334億元！陳賜傑進一步指出，2022年第四季平均單件房市短期交易的獲利金額高達92.2萬元！

財政部數據顯示，2022年第四季平均單件房市短期交易的獲利金額高達92.2萬元！(圖/永慶房產集團提供)

屋主遇上房市短期交易恐損失高額房價 不可不慎

陳賜傑分析，這些數字代表著，在2022年第四季，後一手的消費者若是買到短期內買進又賣出的物件，平均要多付出將近百萬元的價格才能購得；而對於前一手出售房屋的屋主，則可能代表遇到不肖的房仲業者，未能提供精準的市場行情，甚至聯手房市投機客，才得以使房屋在短期內，增加近百萬元的差價，出售給後一手的買方。

陳賜傑提醒有意售屋的屋主，售屋時若要避免房屋遭到賤賣，一定要多加比較不同的房仲業者所提供的房市資訊。除了要檢查資訊的日期是否過時，更要比對各家房仲業者是否有選擇性呈現房市行情的狀況，最後選擇具誠信的房仲業者為自己服務，才能避免遭到坑騙情事。