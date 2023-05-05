一名網友分享，在路邊看到有一位阿公在販售「古早味點心」茯苓糕，讓他覺得好懷念，因為小時候阿嬤都會買來給他吃，但是長大以後就很少看到了，引起網友討論，不少人陷入回憶表示，小時候超愛吃，但現在很難買到了。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社》上分享，在路邊看到一款「古早味點心」，記得小時候阿嬤都會買這個給他吃，但長大以後就很少看到這款點心，因此已經好久沒吃了。從照片中可見，一個阿公推著大大的蒸籠，上面擺滿了茯苓糕。

貼文引起網友討論，不少人被勾起回憶，「很久沒看到了」、「這個超好吃，可是現在很少地方在賣了」、「看到這個就好想念外婆」、「茯苓糕，超愛吃的，可惜現在賣的人超少」、「每年都只有過年才會吃到一次」。

另有許多老饕則留言分享茯苓糕的販售地點，「內湖737星期五早上有」、「伏苓糕在很多高雄老市場裡面有賣」、「建國假日花市門口有賣」、「新竹城隍廟前面有賣」、「台北市也還有，假日在大稻埕」。