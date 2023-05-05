國防部長邱國正日前在立法院表示，兩岸一旦開打，台灣沒有分什麼前方、後方，面臨「處處是戰場」。前大使介文汲認為，還沒開打，邱國正就把大實話都講出來了，誰還敢去當兵，看來邱國正真的放飛了。

針對邱國正的說法，介文汲5日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中酸說，邱國正講出這種話政治不正確，妨害他的仕途。並指出，總統蔡英文的意思是，不要把事情講得太嚴重，先把大家騙上戰場、到軍隊裡再說；但還沒開打，邱國正就把大實話都講出來了，誰還敢去當兵，看來邱國正真的放飛了。

介文汲接著指出，邱國正稱沒什麼前方、後方，台灣都是戰場，大家都不會倖免，不要心存僥倖之心。邱國正講這話，也許是真正戰爭發生的機率越來越高，他也沒有必要再演下去，跟這些政客演有什麼用。

介文汲指出，蔡英文跟著美國政府大打戰爭牌的時候，軍火商已經賺得盆滿缽滿了。例如潛艦國造，造出什麼不知道，可是預算花得如流水，百億、千億已經流出去了，戰爭還沒有打，已經有人大發奇財了。

介文汲不禁問，軍人的待遇有改善嗎？1000億、2000億丟出去，軍人卻是一天24小時待命、他門的待遇、各方面福利卻沒有改善，甚至連退役的人都被砍退休金，如今職業軍人像邱國正，就直話直說了。