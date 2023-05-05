中共航母遼寧艦、山東艦日前在西太平洋展開演練，針對外傳中共軍演東西夾擊台灣，前海軍上校黃征輝指出，若台海發生衝突，共軍不會用航母兵力打台灣東面，因為這是畫蛇添足，又很容易被攻擊；但如果是直接打台北，就非常近。

黃征輝4日在中天新聞《Cti Talk》節目中表示，以前台灣西面朝大陸，從這裡可以很容易進攻台灣，東面有中央山脈，也許二三十年前，國軍認為東面比較安全 ，但東面早已不安全 ，因武器、射程的精準度已經改變這個現象。針對山東艦日前跑到台灣東邊，有人認為對岸若攻台會「東西夾擊」，他卻指出，大陸若要打台灣東面，要繞一圈，路程非常遙遠，如果直接打台北，就非常近。至於打東部，則是畫蛇添足，又很容易被攻擊。

黃征輝接著指出，如果一開戰，解放軍應會想辦法控制台北，整個台灣要怎麼對抗，那是非常困難的事情。共軍從東部進攻，幾乎不太可能，因東部是兵法上的「死地」，平常道路柔腸寸斷，颱風一來就封個3、4天，所以解放軍不會去打東部。比如佳山基地需要用航母兵力去打嗎？陸基機場使用運-20載運66頓炸藥，繞一圈過來，照樣能從東岸打，但不會用航母去打，所以航母跟東西夾擊是沒有關係的。

黃征輝點出，航母是運送飛機的船，航母並沒有很大的攻擊力，而要靠旁邊的船、戰鬥機保護。航母海上移動機場，高價且跑道太短，所以航母飛機不能太大，陸基飛機跟航母飛機的能力、大小、籌載量也差距非常大。