108課綱上路後，高中課表也出現變化，《親子天下》針對全國509所高中展開調查，發現與金錢、飲食和第二外語有關的多元選修主題，是3大高中生最愛熱門課，如台北市松山高中「財富自由」課、台中市新社高中「密商大計」課都是人氣代表，彰顯各校教學目標的校訂必修課，則以專題實作、閱讀理解、國際素養、溝通表達4類主題為大宗。

普通高中多元選修類別五花八門，開課者從校內單一教師自創、跨科合作，到延攬兼任教師，甚至與鄰近大專校院攜手開課。

《親子天下》調查發現，日語、韓語等第二外語是散見多校的熱門課，其次是與「錢」有關的課程，如台北市松山高中「財富自由」課、台中市新社高中「密商大計」課，都榮登111學年度校內最多人選修課。

新社高中課程發展組長李盈蓁表示，「密商大計」課由校內商經科、普通科教師聯合開設，課程內容包含股票、期貨、門市管理等相關金融概念，並結合桌遊，讓學生實際體驗。

《親子天下》也發現，專題實作、閱讀理解、國際素養、溝通表達，是普高端最常見的4個校訂必修主題。台灣師範大學附屬高級中學校訂必修之一為「閱讀論證與資訊分析」課，教務主任陳和寬表示，校內約7成學生盼選理工、科技類科系，此課盼培養學生跨域文本閱讀能力，以利在科展、報告等成果中，提出說服人的論點。

《親子天下》也首度邀高中校長互相推舉「辦學成功的學校」，台南市台南一中、宜蘭縣羅東高中、桃園市壽山高中、台中市文華高中等4校，依序透過跨科、跨校、跨學制、跨國界作法，獲最多校長青睞。

在調查背景方面，《親子天下》說明，「全台高中職108課綱特色課程調查」於2023年2月13日到3月10日，針對教育部「111學年度高級中等學校名錄」上513所高中發放網路問卷。共回收369份樣本，涵蓋全台22縣市，以台北市占12.7％為多。縣（市）立學校占37.9％，私立和國立學校各約3成。完整填答共334份樣本，占總樣本數65％。