由於鋒面逐漸通過並且遠離，明（8）日各地仍有降雨情形出現，預計下半天起水氣減少。氣象局表示，未來北方乾空氣南下，降雨減少，不過周六（13日）起預計又有鋒面接近，水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨。

氣象局指出，明天各地仍有降雨情形出現，清晨中南部及東南部要留意有局部大雨發生的機率，預計下半天起水氣減少，各地降雨情形將會逐漸減緩；溫度方面，由於東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，其他地區因為雲多下雨也會稍微轉涼，北台灣高溫只有20到22度，中部及花東24、25度，南部仍有28到30度，入夜後北台灣低溫18、19度，其他地區20、21度。

氣象局預測未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二至周三（9日、10日）北方乾空氣南下，降雨減少，各地為多雲到晴，僅花東地區及南部山區有零星短暫陣雨，清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；周二基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。

周三白天起至周五（10日至12日）東北季風逐漸減弱，各地為多雲到晴，僅東半部地區及午後各地山區有零星短暫陣雨，北部及東北部氣溫逐日回升；周六、下周日（13日、14日）預計有鋒面接近，水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。