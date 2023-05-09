徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的華視《天才衝衝衝》，今（9日）舉辦17周年記者會，並介紹耗資百萬的新佈景。剛帶老婆到義大利慶祝生日的徐乃麟，被問到這趟旅程有沒有購買愛馬仕包包，他表示現在跟老婆都對精品沒有太大關注，「現在外面假貨這麼多」，一旁身穿深粉紅西裝外套的曾國城追問「你上次看到誰用假的？」結果反被虧服裝色彩有點敏感。

徐乃麟說，到了某個年紀，就不會追求精品，只想好好過日子，把健康維持好，多找時間出去玩這樣；曾國城透露家中經濟大權都在老婆身上，所以老婆有沒有買愛馬仕等精品，他其實不太清楚，「不只母親節，不論什麼節日，她都會幫自己買好禮物」，邊說邊作勢擦淚，逗樂現場所有人。

曾國城（左）、徐乃麟主持的《天才衝衝衝》邁入17年。（粘耿豪攝）

35歲的徐凱希3月底認愛富二代男友邱柏翰，她當時透過經紀公司發聲，「凱希已到適婚年紀，交朋友很正常，希望大家給予祝福，並保留空間給他們」，今被問到感情進度時，徐凱希態度相當低調，表示大家都是成年人，雖然在熱戀階段，但沒有什麼太過甜蜜的舉動，男友平常也不會接送她錄影，「我其實還蠻忙於工作，目前重心 可能還是放在工作」。另外，籃籃也傳出買新房的好消息，但細節方面她則是低調沒有多說。

節目17周年，讓徐乃麟相當有感，「我當時才47歲，現在就已經64了，明年還可以領老人卡」，語畢還不忘吐槽曾國城，表示在他旁邊都看不出年齡，讓曾國城只好自嘲只是長得比較著急。

當被問到是否考慮邀請觀眾入場時，徐乃麟、曾國城都表示相當歡迎，之前也提議過要走進校園、公司跟大眾互動，「到時候我們還可以到廟口玩，還改叫《天才大集合》」，同為《綜藝大集合》班底的籃籃笑說著樣會很混亂，曾國城則開玩笑說「我們不喊下面一位，是講上面一位」，曾與胡瓜主持《百戰百勝》的徐乃麟則趁機反虧，「你看瓜哥多輕鬆，從以前的下面一位，到現在也還是在喊下面一位」。

籃籃傳出買房好消息。（粘耿豪攝）

華視《天才衝衝衝》自2006年開播至今已邁入第17年，如此富有教育意義的益智遊戲型的綜藝節目，這10幾年來屢創佳績，近半年來多次穩坐周六同時段收視冠軍，為了讓《天才衝衝衝》繼續成為棚內益智節目的翹楚，華視更是斥資近百萬打造全新棚景。華視總經理藍宜楨、金是傳媒董事長莊淑瑾，以及金是傳媒總經理應家華今都親臨錄影現場，與主持群一同歡慶17周年、並正式揭曉新棚景。

《天才衝衝衝》原主持班底為徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希，去年10月為了讓節目內容更加精采、年輕化，加入來自樂天啦啦隊的籃籃、巫苡萱兩位女神級主持，如今迎來節目17周年，華視特別斥資近百萬打造更「青春活潑」的全新棚景，持續為觀眾帶來活力四射的節目內容，盼《天才衝衝衝》能繼續成為棚內益智遊戲節目的翹楚。

為感謝節目與華視攜手走過17個年頭，而這在浪漫的法國是象徵著17年婚齡的「玫瑰婚」，華視總經理藍宜楨特地準備每束9朵的玫瑰花，以及有新棚景元素客製化翻糖蛋糕，希望主持人們跟華視能「甜甜蜜蜜」、「長長久久」聯手製作單位金是傳媒再創《天才衝衝衝》的新高峰。