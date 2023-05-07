女星王思佳日前上節目分享收藏的名牌包，卻被網友質疑是假包，引發軒然大波，她在沉默數日後開直播說明始末，除了表示是花90萬代購買的，更表示已經將包包送去檢驗，對此，網紅陳沂提出五大疑問，更不忘嘲諷王思佳把責任都推給「代購」。

王思佳開直播表示因為家人生病，導致沒有心思在第一時間出面說明，如今把備受爭議的包包送去檢驗，不過直到結果出爐前還需要點時間，她強調當初是花90萬找代購買的，倘若驗出來是假貨，一定會去找對方算帳，還不忘撂下狠話：「當妳發現妳被弄的時候，妳已經沒有在care那些網友說什麼了，我他X先去找那個殺人兇手」。

王思佳回應假包事件。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang Youtube）

對此，陳沂指出王思佳影片內容廢話連篇，更直指她強調若包包驗出來是假貨，絕對要罵爆代購，無疑是把責任推給對方，接著點出五大疑點，分別是：一、被網友質疑的不只一個包，為什麼只驗一個；二、包包明顯跟真品不一樣，有一款根本沒出該顏色，很懂精品的她怎會不知道；三、要驗包拿去專櫃說要保養維修就能知道真偽，有需要大費周章找人驗包？四、迷你凱莉要價90萬，但該款是普皮，配貨買完可能不到50萬；五、王思佳如果問心無愧，有需要刪除所有質疑留言？甚至還刪除多款愛馬仕包照片。

對於許多人護航包包真偽有那麼重要?陳沂強調裝貴婦人設卻用假貨，不就跟韓國宋智雅一樣在欺騙大眾，最後導致人設大翻車，對此，網友紛紛回應：「每個出事的人都會拉其他事情出來混淆視聽，好好誠心誠意地道歉認錯很難嗎」、「如果是假貨應該是提告怎麼只是罵呢」、「王思佳翻車相信也是她始料未及」。