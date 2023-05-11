羅志祥最後擁抱辛芭。（三立提供）

陳楚河念感謝信，情緒湧上。（三立提供）

任容萱面對分別痛哭失聲。（三立提供）

魏蔓相當疼愛好呷。（三立提供）

李宣榕為浪浪付出許多心力。（三立提供）

羅志祥（小豬）、陳楚河、胡宇威、魏蔓、任容萱、李宣榕主持的三立寵物實境節目《TOP DOG 回家》，本周將播出完結篇，6位藝人在畢業典禮上特別準備感謝信給浪浪們，胡宇威還未唸到一半，情緒就開始湧上，一度因為哽咽唸不下去，當要分別時，她所照顧的Ozzy也依偎在他身上，不想離開。

在畢業典禮上，每位藝人確定浪浪有的新主人認養後，親手將狗狗交到新主人手上；在向浪浪及新主人念感謝信時，第一位的李宣榕一開口就沒辦法控制情緒，讓新主人感動又感性的說：「我們是回家！」沒想到當米妮被牽走的那一霎那，牠卻一直回頭不肯離開，場面相當動容。

胡宇威為Ozzy的投入是有目共睹，從牠背上有傷痕，身上又有焦蟲開始，就花了不少時間與精力跟醫生一起治療，現在Ozzy已經是最健康的狗，在唸感謝信時，還未唸到一半胡宇威就開始情緒上來，最後才強打起精神念完。他回憶當時教Ozzy學游泳的畫面，表示在節目錄影集數一半的時候，曾考慮過要養牠，但胡宇威因為工作時間不定，擔心如果養牠就會對不起牠，最後還是決定交給認養家庭。

羅志祥看到大家邊唸信邊落淚，還在故作堅強，一直喊「我的媽呀」試圖轉移注意力，沒想到等他要將辛芭交到新主人手上時，本想裝酷的他還是忍不住感傷的說：「找到家了，不用再飄移了，不用再像球一樣被送來送去了」。

6位藝人中只有羅志祥在過程中從未抱過辛芭，在最後獨處時，小豬緊抱辛芭並叮嚀：「一定要乖乖聽話！」因為這是他最後一次機會可以擁抱辛芭在懷裡。

陳楚河當時對費歐娜一見鍾情，他形容這幾個月和費歐娜相處酸甜苦辣都有，牠是隻被棄養的狗，所以一看到人就有討摸的習慣，情緒最難控制，陳楚河到最終還是忍不住眼泛淚光說：「我確定牠準備好了！」

在獸醫院長大的海膽，曾被當「血狗」，因此對世界充滿恐懼，幾個月相處下來任容萱讓牠戒除了恐懼，但唯一不變的是無論到哪牠的身體一定要黏著人，任容萱說：「那就是沒有安全感！」新主人夫妻一句：「海膽你沒有離開姊姊，我們是一起陪你生活的！」讓她放心許多。她也在最後2天都沒怎麼睡，因為海膽要送養了，以前她都不准狗上沙發、不能進房間、不能上床這些事，離開前都讓海膽做了，「因為要珍惜最後一次黏在一起的時光！」

魏蔓對好呷是捧在手心中的疼愛，但因為沒有尋覓到合適的主人，所以畢業典禮上沒有人迎接好呷，但魏蔓邊哭邊唸信給未來新的主人，魏蔓表示流浪狗之家的愛媽吳鳳珠曾說過，要讓狗狗知道，幫牠尋覓合適的飼主，也代表未來其實是會有兩個愛牠的家庭。