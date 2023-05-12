2020年11月26日通傳會（NCC）不予中天換照後，12月2日中天提行政訴訟，歷經2年多的審理，台北高等行政法院本月10日判決，撤銷NCC不予換照的處分，中天再度勝訴，但全案仍可上訴。對此，中天節目《盧秀芳辣晚報》11日由記者「辮子妹」，針對「中天新聞台被關台880天，法院再判中天勝訴」一事進行街訪，不少年輕人都直言，「NCC不要來搗亂，給人民發聲的機會，為什麼要花人民的錢打官司。」

中天《盧秀芳辣晚報》11日由「辮子妹」展開街訪，對於NCC撤照中天連敗一事，許多民眾紛紛認為，「勝算看得出來，何必這樣(上訴)，且花的是我們的錢(納稅錢)」、「輸這麼多次，是要證明自己錯了嗎，支持新聞自由，規範內報導該報導的」、「很高興，希望他還你們52台」、「我覺得如果多次都判他們輸的話，可能真的有問題，需要檢討一下」、「恢復正義，恭喜恭喜，陳耀祥早該下台了」、「官司打贏了很棒，關台的時候很誇張，有點上面想做什麼就做什麼，完全沒顧慮到民眾的想法」、「正義總是會到的，我只講這句話」。

NCC針對中天撤照案多次上訴，但近日再敗訴，年輕人直言太誇張。（圖翻攝自中天辣晚報）

還有受訪者直言，「NCC才不是獨立機關，民進黨派來對付媒體的，陳耀祥很糟糕，做這些事就是為了要升官，如果總統大選賴清德又贏了，他們一定又升大官。」另外還有年輕正妹不滿，稱「覺得這樣子好像有點誇張，而且NCC還是國家單位」。