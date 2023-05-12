陳明珠（左起）、韋禮安、黃偉晉。（台視提供）

第34屆金曲獎頒獎典禮主持人揭曉，典禮主持人將由創作才子韋禮安擔任，韋禮安坦言接到邀約當下的心情是想說「金曲獎瘋了嗎」，後來仔細一想金曲獎都這麼大膽了，他也決定放手一搏，試試看。

對於首度要挑戰主持大型典禮，韋禮安表示：「金曲獎對我來說意義滿重大的，我覺得可以為華語音樂貢獻任何事情，我都盡力而為。」希望秉持著服務的精神，同時做好時間掌控，也有計畫與主持前輩們討教經驗。

本屆星光大道由去年表現深獲好評的陳明珠再次擔任主持人，將攜手新生代主持人黃偉晉共同擔任，陳明珠表示：「我覺得是很大的肯定，其實我心裡面一直讓自己隨時預備好，很謝謝去年舞台幫助我建立很多信心。」

首次接下主持棒的黃偉晉則說：「感覺很像昨天才發生的事情，在嚇到、震驚之後，開始越來越來期待，因為我覺得主持紅毯是一件可遇不可求的事情，也是一個里程碑，所以能接到真的是非常的興奮。」