每對伴侶的相處模式都不一樣，有些是沉穩且甜蜜，幾乎很少吵架，但也有情侶經常鬥嘴。《搜狐網》命理專欄分享，牡羊座和天蠍座、獅子座和天秤座、摩羯座和雙子座是3對歡喜冤家，相處時總是吵吵鬧鬧，但就算吵得再凶，最後還是會和好如初，根本離不開彼此。

▎牡羊座＆天蠍座

牡羊座的個性大喇喇，且為人直爽，做什麼事都有點匆忙、冒失的感覺，天蠍座則比較內向，做任何事都有條不紊，由於彼此的個性差異太大，很多時候都不太能理解對方的想法，且如果雙方產生爭執，按照牡羊的衝動、天蠍的狠勁，肯定是一發不可收拾，但只要他們把話說開後，兩人很快又能和好如初。

▎獅子座＆天秤座

獅子座和天秤座都是很爽快的個性，有什麼話都能直來直往，不喜歡拐彎抹角，也因為這樣，兩人如果吵架了，就會很直接地說出對方的缺點，但他們屬於說完就沒事的類型，不會記仇，所以就算兩人吵得再凶，也很快就能和好，將剛剛發生的一切都拋在腦後。

▎摩羯座＆雙子座

摩羯座理性縝密，做任何事都會先做好規劃，雙子座則是比較隨性的類型，做事缺乏規劃性，雖然兩人的個性天差地遠，一開始相處時難免產生許多矛盾，但時間久了，他們就會懂得互相體諒，盡力彌補對方的不足，之後的人生也會越過越幸福、順利。