57歲「美魔女」胡文英外型青春、身材火辣，是黑澀會美眉甜兒的媽媽，近日她在節目中自曝被韓國網紅小鮮肉迷上，交往時對方常找她出國玩，還放話賺的錢都可以給胡文英，但最後她因為想到3個小孩提分手，韓國小鮮肉才嚇到女友竟早就是「有孩子的媽」，氣問：「妳都沒告訴我」，胡文英則委屈說：「我沒有騙你，是你沒有問我」。

可說是小鮮肉收割機的胡文英，除了交往過27歲的對象外，近日在《命運好好玩》更自爆被韓國Youtuber網紅鮮肉看上，但沒有說明對方的身分。胡文英說過去喜歡跟哥哥自助旅行，有次到了泰國在網美餐廳遇到對方，男方對她一見鍾情開始搭訕交往，對方30多歲，並沒有多問胡文英的年紀，可能看外表以為年齡差不多，沒想到埋下分手伏筆。

【命運好好玩】57歲胡文英成小鮮肉收割機！自爆被暗示「放進去一下下」？夫妻宮有痣姻緣很淡薄！漂亮姐姐愛算命！仙女也有小煩惱？2023.5.10 (胡文英、妖精姐姐-盧希姮)

胡文英說兩人當年其實相差24歲，聊天後對方就跟她要Line帳號，並問隔天要不要一起玩，但胡文英婉拒，表示隔天和哥哥還有自助旅行的行程，並放話如果要見面可以來台灣，沒想到男方不到一個月後真的殺來台灣過聖誕節和跨年，兩人也順其自然地變成男女朋友。

胡文英表示，韓國鮮肉返國後，又問她要不要一起到歐洲玩，一個月的行程都排好了，但胡文英自嘲「見錢眼開」，認為還是要務實一點，便決定因為工作拒絕，鮮肉聽聞後氣炸，整整一個月都不再理胡文英，之後才自己打電話邀胡文英到韓國，男方還放話「以後賺的錢都給你」，但最後因為想到自己的3個孩子，胡文英不得不跟鮮肉提分手，對方還怒指她隱瞞身分，讓胡文英無奈強調自己沒有不說，只是對方從來不問。