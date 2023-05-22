美中關係不佳，破壞全球推動能源轉型的效率，只要兩大強國僵持不下就很難達成，專家表示，美國試圖對抗大陸的同時，在發展中國家的氣候政策已經脫離原本的發展與投資，可能導致成本無法下降甚至因此飆升。

Politico報導，波士頓大學全球大陸倡議計畫助理總監Cecilia Springer提到，新興國家不想選邊站，他們希望能夠與多個夥伴合作，以滿足國內基本建設的融資需求，最重要的是錢。

此外，智庫亞洲協會政策研究所氣候項目副主任Kate Logan則認為，美國試圖對抗大陸的同時，處理氣候變化的政策已經脫離原本在發展中國家的投資與發展，「如果這種方式繼續下去並轉化為成本，對世界各地的發展中經濟體都相當不利。」

華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員Cullen Hendrix則建議，與其奪回大陸在重要能源上的控制權，美國還不如將供應鏈擴散在全球，效果也會比純粹將大陸排除在外還要好。

印尼前貿易部部長Mari Pangestu同意此觀點，她提到，「在地緣緊張局勢加劇的狀況下，更廣泛的美中經濟分裂將對發展中國家不利，最終的目標是實現發展中國家能夠負擔得起的綠色轉型。」