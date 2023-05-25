每個人身上多少有痣，醫師提醒，平時要留意自己身體，如果發現痣有變化，像是變大、邊緣不規則、色素不均，一定要就醫檢查，可能是惡性度很高的「黑色素瘤」。

大腸直腸外科醫師賴依伶在《醫師好辣》節目中分享案例，一名女病患表示私密處長了一顆痣，這1、2年察覺它慢慢變大，摸起來有點凹凸不平，賴依伶檢查發現女子外陰部確實有一個黑色點狀的痣，大小超過1公分，邊緣不規則，且色素分布不均，直覺不對勁，轉介醫院檢查。

後來切片結果為「黑色素瘤」，賴依伶解釋，身體皮膚都可能會長黑色素瘤，只是剛好這個案例是長在私密處；她提醒民眾平時要留意身上的痣，如果發現有變大、邊緣不規則、色素不均這3種狀況，都要提高警覺。

婦產科醫師鄭丞傑補充說明，黑色素瘤是惡性度很高的癌症，惡性黑色素瘤第一期的5年存活率還有70、80％，但到第四期僅剩下10％；他表示，這幾年有免疫療法可治療，以前存活率更低，提醒民眾務必當心。