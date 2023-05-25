47歲日本歌舞伎演員市川猿之助本月18日驚爆1家3口倒臥家中，年邁雙親皆身亡，他則撿回一命，目前已出院。雙親遺體經司法解剖後，初步查出死因是藥物中毒，而市川猿之助被爆涉嫌加工輕生罪，等爸媽吞藥昏睡後，親自為他們蓋上塑膠袋告別。

市川猿之助全家倒臥家中當天，某週刊踢爆他涉嫌性騷擾和職場霸凌等惡行，還在疫情嚴峻期間舉辦「共浴派對」。根據日媒《週刊文春》報導，市川猿之助不堪被週刊報導八卦，失去活下去的動力，慫恿全家一起尋短，等父母服藥後陷入昏迷，市川猿之助便拿出塑膠袋蓋在雙親的臉上，再拿一件被子替他們蓋上，旁邊放著一個猴子形狀的枕頭。

市川猿之助18日上午7點致電跟松竹公司請病假，掛完電話後就吞藥，回到衣櫃企圖尋短，被經紀人發現後獲救。報導指出，市川猿之助向警方供稱，無法替自己蓋塑膠袋，加上藥用完了，所以被救回來。由於市川猿之助提供藥物和塑膠袋，並把塑膠袋蓋住父母，恐觸犯日本刑法第202條幫助輕生罪，不過他的說法有點反覆，警方正在謹慎調查中。

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