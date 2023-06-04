嘉義地區國樂愛好者共同參與的第10屆神奇藝術節，今天在嘉義縣表演藝術中心開演，至9月10日展開為期3個月的系列活動，有7個國樂團體、8位教授級音樂家及藝術家、逾200位表演者，演出逾30場各類型音樂，表演場次可查詢神奇樂坊粉絲專頁。

第10屆神奇藝術節由曾連續15年獲選為嘉義縣傑出演藝團隊的「神奇樂坊」策辦，結合嘉義縣表演藝術中心場域特色來進行，是今年入選文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所」的3個音樂團體之一。

第10屆神奇藝術節今天在嘉義縣表演藝術中心開幕音樂會。（蔡志賢提供／廖素慧嘉縣傳真）

今天開幕音樂會由神奇樂坊、幸福樂團與社團法人台灣二胡協會共同演出，〈追追追〉、〈鬧新春〉、〈戰馬奔騰〉等樂曲；接著「音樂輕鬆聊」邀請到國寶級作曲家盧亮輝教授，以在地音樂創作為題，分享《諸羅組曲》創作過程；「音樂工作坊」邀請知名的南華大學藝術文化研究中心主任馮智皓教授，以二胡音色美化的主題，讓參與學員體驗音色精進的方法與竅門。

神奇樂坊表示，系列活動包括假日音樂會、音樂工作坊、音樂輕鬆聊、音樂研習班等，9月10日演出新創作《天后傳奇》國樂器樂劇場，希望用藝文紓緩人心，並展現嘉義豐富的表演藝術質量。