台北市有1987條標線型人行道，依交通局規畫，應挑選適合路段轉為實體人行道，但市議員李明賢發現，升級實體人行道數目至今是0，痛批市府行政怠惰「一條無成」，有如行人地獄的幫凶。台北市蔣萬安承諾，年底前完工5條實體人行道。

李明賢說明，交通局交通管制工程處2020年建議40條標線型人行道改實體人行道、工務局新建工程處同意施作10條、不同意30條；今年交工處建議54條，新工處同意3條、不同意51條，認為標線型人行道升級幾乎都被新工處打槍，至今1條都沒完工。

李也提到，人行道經常充滿電信箱、電桿、燈桿等障礙物及高低落差，導致許多行人必須走到馬路中央，推嬰兒車、買菜籃也相當不便，另許多人行道寬度根本不足營建署建議的90公分。

李明賢要求，市府增加普查人力，儘速找出障礙物過多、寬度不足人行道，以便列管改善，建立申訴網站或專線，供市民反應人行道問題，也增加拓寬、新建人行道預算，並將改善人行道成為府級列管專案，盡力把台北市行人「地獄」拉回「人間」。

蔣萬安坦言，他與妻子推嬰兒車走在路上有如參加障礙賽，相當不便，但確保用路人安全是市府最重要責任，未來會設立人行道申訴管道，也將人行道拓寬、清空進度納入府級專案小組列管追蹤，增加相關預算，儘速執行整體路面改善工程，提升行人安全。

交通局長謝銘鴻表示，部分標線型人行道升級後可能會有排水、民眾出入不便等問題，已研擬出加設欄杆的解方，未來會調查哪些人行道可升級或設欄杆，達到人車分離。

交工處長林昆虎表示，中央規定12米以下道路人行道寬度須1.2公尺，無法把90公分寬的標線型人行道改成實體，但已找出62條1.5公尺以上標線型人行道，確定下月開始升級5條實體人行道。