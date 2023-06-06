今年端午連假何處去？除了觀看龍舟競賽，享用各種南北粽子之外，武陵文教基金會引進當代傳奇劇場到桃園展演中心，2023年度旗艦製作《女神‧西王母》於6月24日晚上演出，並在桃園市文化局、展演中心開放免費索票。

《女神‧西王母》故事取材自神話鉅作「山海經」，以台灣信仰王母娘娘進行創作，是「當代傳奇劇場」繼「蕩寇誌」後，耗費3年，傾百人之力所完成的大型奇幻史詩音樂劇，全劇將創造遠古時空與未來宇宙的科幻結合，透過數位沉浸式體驗，讓神話透過科技人文的轉述，將人類與大自然宇宙間的劫難磅礡呈現，讓神話與人以科技的媒介得以延伸融合，賦予更多意義與隱喻現今世代。由林秀偉編劇編舞，盧亮輝磅礡的震撼交響音樂劇，康延齡60套造型人物美學，以及當代傳奇劇場跨域大師吳興國、興傳奇青年劇場當家旦角黃若琳、陳允雯、生角朱柏澄領進歌劇演員：次女高音王郁馨、男中音李增銘、男低音謝銘謀、18位太古踏舞者、20位京劇好手，齊心打造神話的震古鑠今，內容有奇幻、愛情與警世。

《女神‧西王母》在台灣其他地方都是售票演出，所到之處一票難求，叫好叫座，此次由「財團法人武陵文教基金會」斥資邀請到桃園演出，免費提供民眾索票觀賞，機會難得，目前已在展演中心與文化局開放索票，每人最多4張，歡迎有興趣的民眾，踴躍索票觀賞。