許多人都希望工作可以錢多事少輕鬆賺。一位男子近日突發奇想，認為上工第一天為了讓新人能夠熟悉工作內容，大多不會讓新人太操勞、做太多事，因此找到新工作時，只要做完第1天後選擇離職就能爽爽領薪水。許多網友紛紛指出，找工作和面試的時間成本很高，不如選擇1日限定的打工，不過也有人分享類似經歷，找了幾間有底薪的業務工作，結果都不跑業務、待在家打電動，最後「白賺了2個月底薪」。

原PO在Dcard發文表示，通常公司都不會讓新人第1天上班做太多事情，而是安排讓新人學習各種工作事項，他從中發現很大的漏洞，「那我找個不是很喜歡的工作做1天，不就可以事情做比較少，又可以拿1天的工資了嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「哇，被你發現一個賺錢的好方法，完蛋你要發財了」、「做久了容易被列入黑名單」、「你也太聰明了吧」、「有些做1天的根本也不會給你錢，要討你還要花時間去跟他打官司」。

不少內行人則指出，「面試成本考慮一下好嗎？」、「找工作跟面試的時間加進去你一點也不爽」、「到職前還要開薪轉戶體檢不累嗎？」；另外也有人建議，其實原PO不如直接限定1日的打工職缺，「那你乾脆找小雞打工，都找1天的不就好了」、「除非月薪開很高啦～不然28K只上1天班，也沒有多少錢，還不如找時薪工作」。

不過也有人分享類似經驗，「我朋友就是類似這樣，同時找幾間有底薪要跑業務的，進去後完成不工作都在家打電動，上司打來就說在外談生意，拖了2個月被公司開除，白賺了2個月底薪」。