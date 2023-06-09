嘉義縣太保市南新國小、安東國小絲竹樂團在高鐵嘉義站大廳快閃演出。（高鐵提供／廖素慧嘉縣傳真）

南新國小、安東國小絲竹樂團首次合作，今天在高鐵嘉義站大廳演出快閃音樂會。（高鐵提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣太保市南新國小、安東國小絲竹樂團首次合作，今天在高鐵嘉義站大廳快閃演出，小朋友在悠揚絲竹樂聲中，朗誦童詩＜走讀太保記趣＞，訴說家鄉的美好風情，獲得熱烈回響，旅客紛紛駐足欣賞；高鐵嘉義站表示，讓車站是美好生活體驗的起點。

南新絲竹團還帶來樂曲＜花魁＞，引人入勝，安東絲竹團則演奏氣勢十足的＜追追追＞，頗有大漠風光的畫面感，最後絲竹樂器詮釋日式古典曲風的知名歌曲＜千本櫻＞，為演出劃下完美句點。

表演學生洪子婕雀躍不已說「我們真的很棒喔！」，她說，剛開始接到快閃演出的任務，很緊張又很期待，還好有發揮平時認真練習的成果，順利完成這次表演，十分開心，對自己信心又增加了。

南新國小校長莊政道表示，配合嘉義縣政府特別推展「Q嘉藝─藝術深耕計畫」，培養學子體驗生活美感，南新與安東國小鼓勵學生用自己所學才藝，展現家鄉之美，感謝台灣高鐵提供表演空間，讓孩子們累積公開演出經驗，也讓太保市成為嘉義縣轄18鄉鎮市中，率先舉行快閃音樂會的地方，創造校際交流。

高鐵嘉義站站長朱立中表示，感謝兩所學校的演出，孩子們的絲竹樂器演奏功力令人驚豔，帶給旅客驚喜與感動，是旅途中難得的美好體驗；台灣高鐵也期盼持續透過多元豐富的展演活動，帶給站區充滿活力的藝文氛圍，讓車站是美好生活體驗的起點，享受與藝術不期而遇的感動。