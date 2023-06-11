歌手范怡文在八零年代和張清芳合唱《這些日子以來》紅遍大街小巷，她在當紅之際轉戰服飾業，自創女裝品牌BIANCO，品牌在兩岸市場有聲有色，資本額超過2億台幣，但卻遭大姊掏空，BIANCO一夕間結束營業，范怡文陷入困境長達2年，所幸靠著運動和好友陪伴，才走出低潮，

范怡文1988年、24歲毅然投入服飾業，品牌於1999年進軍大陸，資本額超過2億台幣，但2006年公司被大姊掏空，BIANCO在同年結束營業，范怡文反遭大姊向台灣法院控告「債務不履行」申請假扣押，兩人為股權糾紛打官司長達8年，直到2014年范怡文逆轉贏官司，但公司房產被法拍，清償應付帳款等債務後，范怡文身上僅剩100元人民幣（430元新台幣），讓她開心不起來，陷入困境2年。

范怡文24歲毅然投入服飾業，品牌還進軍大陸，資本額超過2億台幣。（圖／中時資料照）

范怡文為了遠離熟悉的人事物，搬到北京住，陷入困境的她一無所有，還常常忍不住落淚，幸好有很多朋友幫忙，范怡文當時靠運動，好友陪伴、轉移注意力才走出低潮，也重新找回歌唱目標。

近年有人找范怡文再做服飾業，對此，她則不排斥，但她也知道外界變化很快，只能把自己隨時準備好，機會來了就可以接招。雖然被大姊掏空背叛，但范怡文仍信任他人，她也學到經驗，所有事情都要白紙黑字。

59歲的范怡文2004年離婚後就維持單身，一對兒女長年定居國外，她不急著找伴，還笑稱自己處女座龜毛，認為自己照顧自己比較好、很自由，可以開心去做自己想做的事。