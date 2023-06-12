環球科大明年退場，創辦人許文志近日在學校畢業典禮中表示「感謝中華民國教育部，毀掉了環球，毀掉了台灣的明天」。對此，教育部今天發出新聞稿說，環球科大財務嚴重惡化且持續無法改善超過4年、與教職員的薪資糾紛被裁罰8次，因此退場審議會決議令其在明年7月31日停辦。

教育部表示，在退場條例施行前，環球科大已於2020年9月29日因財務狀況不佳，被列入專案輔導學校，財務狀況嚴重惡化且持續無法改善，迄今已超過4年。

之後，經教育部退場審議會審認，依法給予環球科大充分改善期，惟該校於改善期滿前仍未能改善，財務狀況持續惡化，致無法支應學校營運且有欠薪情形，且該校已無自有校地及其他資產，為保護教職員工及學生權益，6月5日經退場審議會決議，於112學年停招並於當學年度結束時（2024年7月31日）停辦。

教育部指出，環球科大財務狀況顯著惡化之事實明確，自2019年起多次申請動支設校基金以維持學校校務營運，且今年4月起無可用資金可發放教職員工薪資。

教育部進一步說，環球科大2020年及2022年分別有因未經協議調整教師學術研究加給之情事而受裁罰，其中2022年之裁罰案迄今仍未改善而持續受裁罰，迄今累計被裁罰8次。顯見學校財務已無法維持學校正常營運，影響教職員生權益。

教育部指出，籌措資金屬董事會權責，環球科大所屬董事會應依權責挹注資金協助學校運作，查該校已向銀行借款1.8億元，並有其他積欠教職員薪資相關債務。因其校地是和台糖公司簽訂地上權契約，並無自有校地及其他資產。

教育部澄清，環球科大因財務狀況惡化嚴重影響學校正常營運，退場審議會審議後命該校停止全部招生、停辦相關作為皆依規定辦理。