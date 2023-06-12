火鍋是不少人愛吃的餐點，不過價位跟品質來說各有不同，有網友在Dcard發問，王品集團中的石二鍋，算不算是平價火鍋，只要花兩三百塊就能爽吃，好奇CP值高不高。話題引起眾人熱議，許多人雖然贊同，但也直指有1缺點無法避免。

針對石二鍋CP值，許多人表示划算，「cp值高啊，不貴好吃又吃得飽」、「覺得很高，食材品質不錯，份量也可以，還有好喝的冰沙」、「比它便宜的不好吃，比它好吃的又太貴，這真的是我認為王品唯一友好的店」、「超級無敵高，尤其是冬瓜檸檬要要喝爆」、「石二鍋前店員路過，個人覺得cp值算很高，菜盤裡有不吃的菜，跟店員說基本上都可以幫你換，而且衛生問題是完全不用擔心，醬料食材餐具等等把控都非常嚴謹」。

還有不少網友笑說，缺點就是吃完身上味道超重，「好吃但每次吃完身上都超臭，哈哈哈哈哈」、「除了很臭之外一切都很ok」、「好吃價錢也合理，就是每次吃完出來身上都超臭」、「Cp值算高，但是只要吃過大家都聞的出來你剛去吃石二鍋」。

另外也有網友補充，認為近期石二鍋用料有所調整，「我覺得還好欸，而且也沒有說吃到很飽，量感覺越來越少了」、「這陣子漲價後，肉品質越來越不好了，油的部分佔比較多目測份量也好像變少」、「我以前也很愛吃石二鍋，但吃著吃著覺得蔬菜和肉太少，不過想吃鯛魚還是會去石二鍋」。