新北市幼兒園餵藥案至今案情未明，同一連鎖集團的汐止某私立幼兒園15日也傳出1幼童驗出微量管制藥品苯二氮平類（BZD）反應，並由衛福部委託北榮以液相層析串聯質譜儀檢測，衛福部終於出來說明檢驗結果，宣布結果為「未檢出」。為何早上說家長堅持不公開，突又公開說是陰性？醫福會執行長林慶豐拿出個資法表示，已經去識別化了。

先前衛福部公布汐止某幼兒園幼童，委託部立台北醫院做尿液測試，有1名幼童在苯二氮平類（BZD）(苯二氮平)尿液檢測中「得出數值」，低於閾值200，卻被疑是管制藥物「殘留」，衛福部後宣布將檢體委外實驗室，以質譜儀精確定量。

林慶豐表示，該名幼童的檢體6月16日送到北榮，6月17日就有初步報告，根據初步報告，質譜儀檢驗報告結果為「未檢出」，意思就是沒有的，這部分也請家長、社會放心。

但為何昨天就知道結果，為何沒在昨晚第一時間回報宣布？林慶豐表示，因為該名家長有疑慮，不同意公開，衛福部已經與家長溝通了三次，家長提出三點反對，一是小孩都去剪頭髮了，透過法務部系統、且已經進入司法程序，家長堅持司法不公開，涉及他小孩的個資，他不想讓小孩的資料被知道，認為是二度傷害。

林慶豐表示，因為根據醫療法第72條，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏。

但為何未取得家長同意，現在又突然公開？林慶豐再搬出法條，指出個資法第6條第4款：「公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防之目的，為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人」，故本次逕行公開，後續仍會持續與家長溝通。

至於，「未檢出」是否也有可能是因為時間太久了？林慶豐表示，這是時序性的問題，尿液的代謝需要一周，毛髮約三個月，「這個事情的發生點，坦白說不是我可以知道的」，但我們做的就是當下有疑慮，就由台北醫院小兒科醫師判定尿液檢查，當下是陰性，其餘的就需要司法或是更多資料來解讀。

林慶豐也強調，北榮的液相層析串聯質譜儀檢測是全台最好的設備了，是具有公正可信度的。

至於目前幼兒園相關檢驗人數，截至6月17為止共86人就診，昨天新增17人就診。電話諮詢245通，尿液陰性56人，17檢驗中，有意願採檢毛髮有110人。