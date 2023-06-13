一名50多歲女子因記憶力減弱，被神經內科醫師診斷為初步的老年失智現象，營養功能醫師詢問後得知，女子因少吃蔬菜，在長期缺乏大腦所需的營養素下，導致大腦功能退化。醫師建議女子吃新鮮食物，尤其是新鮮的白肉與五顏六色的蔬菜後，3、4個月後，女子的記憶力明顯回復。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在《健康好生活》中表示，上述女子由家人陪同來看診。其家人表示，女子近來常忘東忘西、記憶力越來越差，神經內科醫師初步判定為老年失智現象，讓家人頗為憂心。

劉博仁表示，經詢問後得知，該女子年輕時為了照顧家計、忙兼三份工作，一整天下來少吃蔬菜，常用隔夜菜煮了一餐後3天內才吃完，導致女子飲食失衡，大腦所需的營養素嚴重缺乏。

他表示，現代醫學重視大腦營養，即大腦結構中，除了神經髓鞘外，其他的組織都需要良好的油脂、蛋白質等元素。「因此，我建議女子的家人務必要讓她多吃些肉類，尤其是新鮮的白肉，以及五顏六色的新鮮蔬菜，例如玉米筍、花椰菜、紅蘿蔔、玉米等。」

過了3~4個月，該女子家人陪同回診時告知，女子的記憶力明顯回復，劉博仁表示，有時大腦的認知功能老化、異常，是可透過補充大腦所需的營養素來予以逆轉的。