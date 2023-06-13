夏天是西瓜的產季，一名網友日前到好市多買一顆大西瓜，沒想到才剛抱回家，西瓜就在廚房自爆，汁液噴得到處都是，只好又扛回賣場退貨，但他還不是最慘的，有苦主透露，正在賣場挑西瓜時，突然其中一顆當場炸開，西瓜汁噴得整雙鞋都是，只能直奔廁所處理。

一名網友日前到好市多買大西瓜，回家10分鐘就爆炸。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，昨天去買場買一顆大西瓜，回到家才剛把西瓜搬上樓，它就在廚房爆炸了，整個廚房噴得到處都是，讓原PO自嘲跟電影裡佛跳牆爆炸有87分像，最後只好把爆炸的西瓜搬回賣場退貨，整個白忙一場超慘。

文章PO出後，立刻引起網友討論，「近期西瓜水傷多，才去退一顆」、「之前先生想要買西瓜，我就跟他勸千萬母湯，除了怕雷，還怕買到未爆彈」、「還好不是炸在車上」、「我不會想在好市多買西瓜！因為買的那顆不知道被多少人敲過」。

其中有位苦主吐訴他的悲慘經驗，12日去大順店挑西瓜，結果籃子裡有顆西瓜直接爆開，噴得他整雙鞋都是西瓜汁，用紙巾擦也沒用，只好衝廁所清洗。

對此，有內行人解釋，在雨季期間買的瓜果，都要有心理準備，幾乎是採收後幾天內就要吃完，溫度、時間對水傷水果的保存，都是很大的挑戰。建議買大西瓜最好買切半，才不會買到壞的，或是輕拍西瓜時，聲音越響代表裡面比較不會壞。