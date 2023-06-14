北部有感！東部海域規模4.4地震 新北最大震度2級 08:122023/06/14 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東部海域規模4.4地震，新北最大震度2級。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，今天早上7時56分東部海域發生規模4.4地震，震央在宜蘭縣政府東北東方71.9公里 ，位於台灣東部海域，地震深度16.7公里，各地最大震度為新北、宜蘭、花蓮2級。 肥胖傷腦！哈佛研究：過胖恐「損害大腦功能」 影響不可逆轉 不斷更新》升級豪雨 6縣市豪大雨特報！滯留鋒「主菜」這3天登場 強對流雨帶在家門口！半個台灣防豪雨 明起鋒面發威恐致災 #地震 #東部海域 #震度2級 #新北 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 年輕人買不起房！他嘴「無法控制慾望」被嗆爆 原因曝光 06:002023/06/14 財經 《電子零件》欣興擬策略性投資勵威 租中電新竹廠支援光復廠 07:372023/06/14 財經 太平山森林遊樂區今休園 宜警引導170位遊客下山 11:302023/06/13 生活 《金融》國銀對中小企放款 前4月恢復成長 07:382023/06/14 財經 梓梓大膽拍「腋下控」入年曆 吳東震演《慾望》擠演員缺 06:522023/06/14 娛樂 足球》梅西世界盃旅程告終？ 親證實「原則上不會參賽」 07:562023/06/14 體育 新北幼園餵藥案26童尿檢全陰性 市府：和先前採檢28位未重疊 11:232023/06/13 社會 傅培梅兩代3位烹飪名師 女兒、媳婦傳承絕技台灣味 07:392023/06/14 社會 《半導體》聯電處分京元電持股 挹注Q2獲利4290萬元 07:372023/06/14 財經 共軍演練「三海鉗形攻勢」竟為這事 退役中將爆驚人真相 05:002023/06/14 政治 北約「東京聯絡處」有譜 日經：印太4國簽約磋商分別展開 18:162023/06/13 國際 侯友宜低調快閃蘆洲行動治理座談 提「三件大事」 16:202023/06/13 政治 綠營批侯友宜快閃專案報告 新北市府批：造謠者又來了 21:062023/06/13 政治 美國「這舉動」恐釀第3次世界大戰 郭正亮驚爆：很嚴重 05:302023/06/14 政治 陽明交大、日本東北大學擴大合作 成立校級聯合研究中心 11:362023/06/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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