由於近日全國COVID-19疫情有上升趨勢，新竹縣政府衛生局為鼓勵鄉親盡速完成疫苗接種，只要是設籍本縣、出生滿6個月以上且今年尚未接種過疫苗者，及設籍本縣65歲以上且未完成接種3劑者，即日起接種疫苗即可獲贈500元商品禮券與4劑快篩試劑，數量有限，送完為止。17日縣內13鄉鎮市衛生所開設COVID-19疫苗接種專案，隨到隨打，請鄉親多加利用。

縣府衛生局指出，全國COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76％，且併發症及死亡個案多具慢性病史、未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，提醒長者盡速接種COVID-19疫苗，以及早獲得保護力。

若兒童出現抽搐、意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94％，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩等症狀，請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。

另外，為鼓勵鄉親盡速接種疫苗，出生滿6個月以上且今年還未接種過COVID-19疫苗者，即日起至6月20日止接種疫苗，可獲得500元商品禮券及4劑快篩試劑。

為持續鼓勵設籍本縣65歲以上且未完成接種3劑（基礎劑、基礎加強劑、第1次追加劑）者持續接種，加碼贈送禮券的期限將延長至12月31日，但送完為止。非設籍本縣的民眾，至合約院所接種疫苗也可獲贈4劑快篩試劑。

衛生局提醒，17日上午8時至下午4時30分，由13鄉鎮市衛生所開設COVID-19疫苗接種專案，除提供6個月以上Moderna 次世代BA.4／5雙價疫苗以外，還提供嬰幼兒至成人各類疫苗接種，以隨到隨打方式服務民眾。惟各衛生所因人力安排，會有不同服務時段，故仍請至本局疫苗地圖網頁查詢，或致電衛生所確認（北埔鄉衛生所安排在下午時段）。

根據衛生福利部疾病管制署表示，近期流行性感冒疫情及COVID-19疫情同時流行，且接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力。衛生局提醒符合資格且尚未接種的民眾儘早接種疫苗，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生習慣，特別是有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時等4種情形，仍建議要戴口罩維護自身及他人健康。

疫苗接種資訊

一、及早接種疫苗可以降低染疫後重症及死亡的風險。請接種第2-4劑疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。

二、衛生局提醒，竹縣40家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。