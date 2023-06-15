葉柏廷說，如果回響不錯的話，將持續舉辦，並找尋其他特色料理做傳承。（葉柏廷提供／張毓翎台南傳真）

台南市後壁區頂長社區發展協會近年推廣在地風味餐，來自他鄉的蜂農葉柏廷在一次機緣下，品嘗到頂長社區媽媽所做的料理，他希望將她們好手藝持續傳承，與志同道合的團體辦活動，邀請社區媽媽教學，讓年輕一輩的廚師和有興趣的民眾學習、觀摩，認識道地古早味。

葉柏廷表示，他本身經營友蜂農牧，原本農場在奇美博物館附近，前陣子想尋覓新場址，透過成大建築系教授張珩牽線下，來到頂長社區，考量距離關係，雖然最後沒有選址在此處，但透過那次機緣，認識這邊的人事物，也發現很多有價值的地方，卻沒被好好發揮或看見，很可惜。

葉柏廷透過水土保持局青年回留創新計劃的支持，本周與台中禾豐田食、頂長社區發展協會、綠色餐飲指南團隊舉辦「旬味．尋蜜．夏日小旅」活動，並邀請頂長社區媽媽林素珍做菜教學，分享碗粿及農村家常菜的做法。

年過60的林素珍，曾經開店賣碗粿，但照顧重病的婆婆而收掉攤子，這幾年社區經常向她訂購碗粿，作為米食文化的推廣媒介；林素珍說，有機會展露好手藝，她看著許多從外地來的人品嘗她做的料理，很開心。

葉柏廷說，這裡許多社區媽媽都有擅長的農村料理，但她們年紀大，接下來可能會慢慢失傳，因此辦料理教學活動，回響不錯的話，將持續舉辦，並找尋其他特色料理做傳承。

禾豐田食的業者宋菀柔說，這次學員除了從台南，也有來自嘉義、屏東的人，大多都是長期追蹤他們動向的顧客朋友特地前來體驗；未來如果有機會，她希望能以短期駐村開餐廳的方式，結合她的料理方式及社區傳統料理來推廣。