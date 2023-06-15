美國好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）演出過多部賣座電影，其中《不可能的任務》系列電影更是影迷們心目中的經典，一有新集數上映，便吸引一陣觀看熱潮。近期阿湯哥與《不可能的任務：致命清算 第一章》的女主角海莉艾特沃(Hayley Atwell)共同出席該片放映會時，被問及兩人的感情狀態，女方也再度發聲了。

湯姆與海莉艾特沃一同拍攝《不可能的任務：致命清算 第一章》時，網路上關於他們兩人的戀愛傳聞始終不斷，即便該片已於2021年宣布殺青，相關傳聞仍持續延燒，更傳出兩人除了因戲生情外，還分分合合幾次，且海莉的現任男友奈德(Ned)還是在她與湯姆第二次分手時認識。

對此，湯姆近期與海莉共同出席一場位於英國倫敦的放映會，而在場的影迷以及媒體們除了關注兩人的穿著打扮外，更是相當好奇關於兩人戀愛緋聞的後續發展。據外媒《Country & Town House》報導，海莉艾特沃於受訪時稱：「湯姆僅是向她展現『柏拉圖』式愛情的力量，而這種力量，可以讓我相當自信的去愛『《不可能的任務》中的夥伴』。」否認了相關傳聞。此外，她也補充回應，稱如果去詢問湯姆，我相信他會告訴我：「人們想說什麼就說什麼，但你知道你是什麼樣的人，我也知道我是什麼樣的人，所以我希望你對這個環境感到安全。」因此只要做好自己即可。

tom cruise and hayley atwell spotted in the wild just days before rome premiere!



leaving a special screening of mission impossible at dolby screening room soho london pic.twitter.com/PnHoLuLceI — tweety (@tweetyenergy) June 15, 2023

事實上，曾以海莉自去年認識男友奈德(Ned)後，戀情發展迅速，除了秀出訂婚照外，當時還高調曬出婚戒放閃，大方告訴粉絲們自己早已「名花有主」。希望能平息這場持續延燒的風波。