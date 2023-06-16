總統大選藍白競合議題引發討論，民眾黨參選人柯文哲近日聲量飆高，令藍營憂心國民黨參選人侯友宜的表現。前立委郭正亮15日在《新聞大白話》節目強調，選市長有可能模糊，但選總統對價值、政策、路線的選擇要清清楚楚。近日藍營這個光譜的所有議題，都是柯文哲在回答，就連釣魚台主權的失言，都第二時間修正回來。而侯友宜對重大議題都不表態，或回答不明確，當然沒有新聞，聲量也低迷，是當前最大問題。

「侯友宜最近幾乎沒有在表現！」郭正亮表示，所以就等於藍營這個光譜的所有議題，都是柯文哲在回答！當然也包含侯友宜宣傳的問題。自己每天都可以在網路上看到柯文哲的短片，大概四到五支，然後他所有的問題，如果回答得不夠得體，修正片立刻就出來了！

郭正亮提到，比如說釣魚島，他第一時間是說抓魚比較重要，第二時間就立刻講：我沒有說要放棄主權啊！結果侯友宜那邊連一支片子都沒有？自己看到的是，釣魚台這個問題，柯文哲出了兩支片子。

「所以這是一個很特殊的場域啦！」郭正亮指出，你看到一個國民黨候選人，對於重要的問題都不表態，那當然沒有你的新聞！「我再請問，侯友宜出訪中國大陸這一趟，侯友宜到底肯不肯定？」夏立言現在去參加海峽論壇，你到底支不支持？馬英九基金會請大陸學生來台灣，現在被卡，你侯友宜為什麼不站出來支持他？你到底站在哪一邊？沒有人知道！

郭正亮強調，柯文哲到金門，支持金廈大橋，請問侯友宜支不支持？柯文哲說，他如果當選總統，服貿談判要重啟，請問侯友宜支不支持？「我都不知道啊！所以你當然就只有聽到柯文哲的聲音嘛！」柯文哲又講兩岸一家親，很多藍營的講白了就不希望兩岸衝突，希望兩岸和平，那戰爭與和平這個議題誰打得最響？現在就是柯文哲！

「問題在這裡嘛！」郭正亮直言，這是一個特殊的情境造成的，就是國民黨的候選人，對重大議題的回答聲量之低、之不明確。因為坦白說總大選就是價值、路線還有政策的選擇，不是說你這個人有沒有親和力、有沒有執行力，總統不是在選這個。執行力是行政院長，不是總統！總統就是價值、政策、路線的選擇，所以你這個要有聲音，尤其要讓人家知道，你跟民進黨有什麼不一樣的，台灣的未來，這要清清楚楚，不然人家怎麼選？