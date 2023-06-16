增肌減脂成為現代風潮，連醫師也不例外。復健科醫師王思恒表示，他曾想吃胖後再來增肌，因此他刻意地多攝取蛋白質、熱量，但偏胖的體重對身體造成負擔，當時已達高血壓狀態，後來他停止這習慣後，一年後體重減少9公斤，血壓轉為正常，人也感到輕鬆許多。他表示，民眾若發現刻意增重過程中，血壓、血脂等有異常現象，可能是身體在發出警訊。

王思恒表示常在臉書「一分鐘健康教室」分享最新的運動營養、增肌減脂的最新文獻與其臨床經驗。他在《健康好生活》中，分享他自己在增肌減脂過程中的經驗。

他表示，他2016年時也想增加肌肉輛，所以想先把自己養胖，每餐吃完後，刻意再多喝些牛奶、吃巧克力等甜點，以增加蛋白質與熱量的攝取，體重的確增加至90公斤左右，但過重的體重造成身體的負擔，「當時收縮壓高到130毫米汞柱，已是高血壓了。」

王思恒表示，為了健康，他停止「刻意多吃」的舉動後，體重一年內就少了9公斤，每餐吃8分飽，到下餐前均不感飢餓即可的狀態下，他覺得身體變輕盈了，各種身體數值也正常。