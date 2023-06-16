配合蔡政府在〈促進轉型正義條例〉執行「去蔣化」，政治大學學生會表示，已在本學期的總務會議與學務會議提出2項相關提案，分別為：將校內公車站名「蔣公銅像站」更名「好漢坡站化」，並移除四維堂的蔣中正遺像。校方則回應，兩案均通過，且已展開相關後續調整與安置方式。

政大學生會在臉書發文，交通運輸站點的命名應以顯示所處位置為主，然而現名為「蔣公銅像」的公車站，卻離蔣中正銅像有一大段距離，跟同學們俗稱的「好漢坡」（往返自強五、六舍的長階梯）距離比較近。

政大學生會進一步提到，戒嚴時期，政府利用公權力在生活的方方面面植入大眾「必須對蔣中正抱持遵從而敬畏的心」，就算不使用「公」的尊稱，「蔣中正」隱含的威權符號有形無形地四散，仍持續淺移默化、影響對台灣威權統治者的認知與歷史記憶，因此在總務會議提案，且會議也決議將在下學年更動校園公車班次及路線時，並該站更名為「好漢坡站」。另外，原「山上運動場」站將同步更名為「六期運動場」。原蔣公銅像與「山上運動場站」也是台北市聯營公車237路的站名，會議決議後續由總務處行文台北市公運處同步更改站名。

至於四維堂蔣中正遺像，政大學生會指出，學校目前可得知的唯一一幅遺像位於四維堂。而四維堂的蔣中正遺像，並非以紀念榮譽校長為名，而是尊崇蔣中正統治者身分的展現，且屬於〈促轉條例〉所提到的「威權統治者象徵」。而四維堂由學務處管轄，因此在學務會議提出「以民主審議方式決定對四維堂蔣中正遺像之處理方式」。

政大學生會說，在移除蔣中正銅像前，經與會代表提出，將會把撤除前的樣貌留影存檔，放到政大記憶網供大眾檢閱。移除後，遺像也會由學務處與圖書館商議，移至妥當處保存。

政大總務處回應，公車站改名分校內校外，校內的站名更改與行文台北市公運處更正公車237路的站名，已經著手進行。至於蔣公遺像的移除，學務處會將撤除前的樣貌留影存檔，放置政大記憶網；遺像由學務處與圖書館商議，會轉移至圖書館以校史資料方式留存。