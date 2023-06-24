沈文程今在TICC舉辦演唱會。（大大娛樂提供）

沈文程今（24日）在台北國際會議中心舉辦「六月二四彼下暗」演唱會，出道40年首度舉辦專場演出，特別邀請Lulu黃路梓茵合唱〈雲中月〉，2人因錄製《花甲少年趣旅行》結緣，成為無話不談的忘年之交。

LULU今一出場立刻炒熱氣氛，大讚沈文程是「行動百科全書」，節目中只要有他出現收視率就會特別好，「沈哥上知天文、下知地理，縱橫台語樂壇、棋跨西洋老歌，左腳踏音樂界、右腳踏主持界...中間！有男子氣概」；他誇LULU唱起歌來「夭壽好聽」，猶如花蓮的西瓜「夭壽甜」，聽得她直呼心裡小鹿亂撞，稱要帶爸媽去跟沈文程「提親」，他則幽默回話已準備提餅去見LULU爸媽，逗得全場笑聲連連。

沈文程今中氣十足獻唱〈五月十一彼下埔〉等歌揭幕，興奮向滿場3000位觀眾打招呼：「Hello，my friend～I am 沈文程，I'm still here，I'm alive。」破除日前烏龍死訊傳聞。提及上個月的台中站座無虛席，他感性說：「讓我有勇氣揮軍北上，開上台北，I love you guys，我愛你們。」為了人生首場大型個唱，他特別重現當年仙堡西餐廳歲月，「不需要太多的串場和橋段，用百分百音樂的魅力，呈現音樂的黃金年代」，全場歡聲雷動。