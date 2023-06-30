好萊塢最帥男神雷恩葛斯林的演技代表作《我的左派老師》將在7月14日在台上映，他於本片中一鳴驚人的表現讓他首度問鼎奧斯卡影帝，使這位迪士尼童星出身的加拿大演員備受矚目。近期電影《芭比》展開全球巡迴發布會，瑪格蘿比和雷恩葛斯林再次化身人間芭比和人間肯尼，以亮麗金髮出現在媒體面前。在訪談中，雷恩葛斯林曾提到「我覺得肯尼的生活比灰影人還艱辛，沒錢、沒車、沒工作也沒房，他肯定正在經歷一些難關。」而他在《我的左派老師》中的角色也不遑多讓，身為一位擁有崇高理想的憤青老師，面對現實的磨礪每天只能依靠對學生的責任感和毒品度日。

本片原先設定男主角的年齡約為35歲，因此一開始劇組的理想人選是菲力普西摩霍夫曼或馬克盧法洛，但雷恩葛斯林讀本的優秀表現說服了製片方為當時還未滿25歲的他改寫設定。導演雷恩弗來克為協助葛斯林進入角色，曾將他送到布魯克林一家公立學校觀摩，但導演打趣地說「女孩子們一直試著把《手札情緣》的海報塞給葛斯林，所以我們不得不提早結束。」

雷恩葛斯林在片中一展細膩演技，入圍當年各大影展，包括奧斯卡最佳男主角和美國電影演員公會獎最佳男主角等，成功奠定他在新一代演員中的地位。而飾演早熟少女的莎蕾卡艾普斯，則以17歲之齡奪得了獨立精神獎最佳女主角。兩人精采的對手戲感動不少觀眾，重新定義師生間互相救贖的關係。明年即將以新任美國隊長身分回歸的安東尼麥基，在片中則飾演與莎蕾卡艾普斯關係複雜的男子，一段與雷恩葛斯林互嗆的場景，成為不少觀眾印象深刻的高潮片段。

此外，本片配樂由加拿大獨立天團「崩世光景」（Broken Social Scene）的金曲貫穿，當初導演為展誠意還曾親自飛到多倫多拜訪樂團成員，最終成功獲得使用允許。「崩世光景」輕快曲風下隱含的晦暗情緒和精緻歌詞完美詮釋片中氛圍，是劇情重要的催化劑，使本片原聲帶相當值得收藏！

英文片名《Half Nelson》原指摔角招式「半扼頸式」，為一種難以逃脫的壓制方式，導演雷恩弗萊克選擇這個名詞作為片名，傳達片中主角深陷的困境。本片獲得普遍好評，權威影評網站「爛番茄」新鮮度高達91％，絕對是獨立影史必看之作！《我的左派老師》將於7月14日在大銀幕經典重現。

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