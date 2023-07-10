資深音樂人李坤城今年四月因大腸癌病逝後，兒子李卓軒因不滿林靖恩佔領家產與她槓上，最後李卓軒獲得父親的著作權和收藏品，而林靖恩則繼承台中房產，原以為事件就此落幕，怎料李卓軒日前爆林靖恩繼承房產19天後便售出，如今再指控林靖恩聯合吳代書，偽造文書奪房。

根據《三立新聞網》報導，李卓軒表示，雖父親在生前住院期間就將台中的房子過戶給林靖恩，但他認為，當時父親已經無法說話及寫字，但卻能辦理結婚及過戶，讓他有些質疑；此外，他還曬出空白的結婚證書，而上面證人的部分卻已簽好，其中一位就是吳代書。

接著，李卓軒透露，在爸爸李坤城逝世後三個月左右，老宅就被賣出，買的人剛好就是這位吳姓代書，因此對於爸爸的結婚和贈與房產的事宜，李卓軒懷疑是被設計的，而他認為，未來這位吳姓代書，可能會將房子隔成小套房出租；對此，林靖恩未做出任何回應。

事實上，李卓軒9日便發文砲轟林靖恩：「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店，啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤。這個理財觀，我會笑死」更狠酸：「分享正確的理財觀念，現金流、現金流、現金流、現金流才是真正的財富自由」如今控訴林靖恩疑騙婚奪房，再度引發討論。