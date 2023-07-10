小提琴家林昭亮遭爆涉入性騷擾，其創辦的「台北大師星秀音樂節」，雖已宣布更換音樂總監，改由國外指揮家史特拉金擔任，但主辦單位的負責人仍是由林昭亮的妻子何瑞燕負責，再度引發爭議。對此，何瑞燕今日發表聲明表示，辭去音樂節負責人一職。

何瑞燕在聲明稿中指出，「由於近日社會平權事件引發的討論與影響，本人何瑞燕，已辭去台北大師星秀音樂節（TMAF）執行長一職，並退出音樂節相關事務，關於組織異動事宜，將由TMAF另行公告。」

台北大師星秀音樂節也發表聲明，表示支持所有社會平權運動的正面價值，「對於任何性平事件的不公義皆採取零容忍態度。我們深刻意識近日在台灣備受關注的平權運動所代表的意義，並完全認同對於個人界線與意願的尊重。」

台北大師星秀音樂節指出，「為了聚焦活動傳承的初衷，並向新時代邁進，音樂節已調整藝術總監的人事，並已著手調整音樂節活動負責人的變更與相關處置。原藝術總監林昭亮與執行長何瑞燕均已卸下原職，爾後將不再參與音樂節一切相關事務。」

由於距音樂節開始僅不滿月餘，台北大師星秀音樂節表示，在TMAF首位贊助者暨共同創辦人陳致遠，及所有贊助企業與合作夥伴的支持下，期待能由TMAF行政團隊持續為本次已預定參與的70位海內外青年音樂家，以及來自國際樂壇18位知名音樂家完成今年度音樂節之執行。