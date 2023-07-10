高雄鳳山鳳山五甲地區9日晚間發生大面積路燈不亮，台電隨即派員到場緊急搶修，雖然先行修復90盞路燈，但林森路(天興街至自強一路)、林森路21巷、43巷、53巷路等處，約15盞路燈燈線路故障不亮，直到10日凌晨1時20分才恢復正常照明。對此，台電表示，疑似自來水公司施工不慎挖損造成。

鳳山五甲地區發生大面積路燈不亮，高市議員李雅靜第一時間到場關心，並立即通知工務局道路養護工程處及相關單位到場搶修。她無奈怒罵，政府一再大內宣綠電充足、台灣不缺電，但為什麼每到天氣熱時，路燈就不亮，難道「冷氣開 路燈滅」就是不缺電的正常現象？

台電鳯山區營業處說明， 台電9日晚間7時29分接獲1999通報高雄市鳳山區天興街、大德街、南光街一帶路燈約計90盞不亮，立即派員到場查修，並於晚間8時25分先將T1398AE28路燈開關先打直路供電，僅剩林森路(天興街至自強一路)、林森路21巷、43巷、53巷路燈線路故障約15盞不亮，人員約於1時20分搶修完成、全數復電。疑似為自來水公司施工時，路燈線路不慎挖損，才導致鳳山五甲地區路燈不亮。

路燈不亮事發後，高市警鳳山分局立即派出警力前往巡邏，一路從晚間9時許巡邏到將近凌晨1時許。經詢問台電人員，台電人員表示可能是附近有道路施工導致挖到台電埋在地下的管線，才會導致送電不正常。

民眾表示，路燈不亮的面積很大，且持續很久，整座城市好像空城一般，連開警車警示燈的照明幫助都有限。而當地員警巡邏到將近1時20分時才恢復正常照明。