台北科技大學資訊與財金管理系學生近日因為白飯之亂引發熱議，事後學生們到熱炒店道歉。對此，一份最新網路投票進行調查，將近6成民眾認為由於學生人數超出預期，熱炒店白飯供應不足是相當正常的狀況。

Youtube頻道《中時新聞網》10日發布發布網路投票，截至下午19時，總計已有超過6千人參與。題目為「北科大生與熱炒店的白飯爭議，你怎麼看？」59%網友認為「學生人數超出預期，供應不足是正常的」，18%網友覺得「不甘我的事」，支持「用餐者都有評論與發表的權利」的網友為15%，剩下7%網友認為「學校沒有保護學生免於網路霸凌與輿論壓力」。

另外許多人紛紛留言，「基本上店家都會再備有一桶飯，吃白飯速度之快，應該也是店家始料未及，再煮本來也是需要一些時間，如果，還有其他客人用餐，豈不是連飯都沒得吃，同理心。可以反應，但是否有需要刷一排的負評呢？」、「道德問題！現在學生的道德已經消失殆盡」、「被霸凌的是店家又不是學生，都已經是大學生了本來就該為自己的行為負責，一次30人且沒有預約的狀況下同時進去吃，白飯來不及煮很合理啊」。

針對白飯之亂，北科大資財營總召趙同學道歉並發表聲明，提到由於沒有事先預約，造成部分同學不快的用餐體驗，「這部份是我的過錯」，用餐後留下負評，雖然他認為用餐者有評論與發表的權利，但當下他的確不該隨同學們的情緒起舞，「我再次向店家致上十二萬分的歉意」，最後他向參加營隊的同學、家長們致歉，表示做了不好的示範。

文章來源：《中時新聞網》投票網址