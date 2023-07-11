日前有27名北科大學生到某熱炒店用餐，因吃完白飯業者供應不及，憤而上網狂刷負評，業者和學生各說各話，仍無法順利和解，也讓網路輿論譁然。未料，今（11）日下午，隨即出現北科大學生揚言舉辦「北科第一屆飯桶王大賽」，目前總獎金超過3萬元。對此，教育部緊急發聲，直說不樂見舉辦這樣的競賽，過去曾有學生因為大胃王比賽，短時間內吞下2.5顆饅頭，身體不適離開人世。

今日有北科大學生在臉書校園私密社團發文表示，正在計畫舉辦「北科第一屆飯桶王大賽」，已有多名學長願意贊助獎金，累計超過3萬元，前三名都可以獲得獎牌、獎狀、獎金，「冠軍獎金保底2千元」，預計這場比賽不收報名費，不過需要繳交押金，比賽過後會全數退還。只要曾經是北科大的學生或是教職員，皆符合參賽資格

不過，教育部卻不樂見學生舉辦這類型的競賽，根據《ETtoday新聞雲》報導，教育部技職司楊玉惠表示，15年前大葉大學學生曾辦過大胃王比賽，有人在30秒內吞下2.5顆饅頭，未料引發身體不適，緊急送醫仍回天乏術。

楊玉惠說，大胃王這類競賽，吃過多恐怕會對身體造成危害，「教育部立場一致，不鼓勵也不樂見大胃王這種活動」，希望學生可以透過其他方式表達想法。她認為，事情發展至此已經失焦，呼籲校方主動出面和學生溝通，讓這起紛爭盡速平息。