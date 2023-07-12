和美鎮市區北側精華地帶每逢豪雨即淹水，將進行短期、長期等兩項改善工程解決水患。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣和美鎮市區北側精華區域遇雨即淹，居民苦不堪言。經和美鎮公所與彰縣府爭取，短期內將花費999萬元，興建L幹線周邊和美消防分隊前側溝排水改善工程；長期則由中央補助8664萬元，將興建L幹線雨水下水道，盼一舉解決和美鎮的水患。

彰化縣長王惠美今天到和美消防分隊、和美地政事務所一帶現地了解，發現彰美路以北區域未設置雨水下水道系統，導致和美消防分隊周邊道路等區域的側溝常常會宣洩不及，因此引發淹水情形，該區域周邊地勢低漥，一遇強降雨就會積水不退。

為改善和美鎮市區北側精華地帶每逢豪雨即淹水的問題，將進行短期、長期等兩項改善工程，其中短期改善工程已向營建署爭取總經費999萬元，將新設排水溝渠並將既有渠道進行改善，讓雨水能順著排水溝渠流出。

長期改善工程方面，和美鎮公所與彰縣府已在去年向營建署爭取到總經費8664萬元，將進行「彰化縣和美鎮L幹線雨水下水道新建工程」第一期工程，改善路段沿著平原路到彰美路6段，建置地下箱涵，工期為450日曆天。

和美鎮長林庚壬指出，長期改善工程中的L幹線雨水下水道新建工程分為兩期，總工程經費約1.5億元，第一期總經費約8664萬元，已核准；第二期約7千萬元則尚未核准。