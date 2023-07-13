台中市政府交通局為提升用路人夜間及穿越路口安全，23處原夜間閃光路口號誌改為24小時三色管制、36處延時三色管制，也在185處路口設置「行人專用」或「行人早開」時相號誌，減少路口發生事故風險，友善路口環境，強化行人安全。

交通局長葉昭甫表示，因夜間車流量減少，部分路口深夜零點至清晨6點，交通號誌採閃黃或閃紅燈運作，為避免駕駛人在閃光運作路口未遵守閃紅燈需「停車再開」或閃黃燈應減速慢行規定造成事故，今年度已將59處原本夜間是以閃光運作的路口號誌，進行紅、黃、綠燈三色運作時段調整，降低夜晚發生交通事故及嚴重度。

為打造台中市優質行人安全空間，交通局評估部分路口行人量大，易導致轉向車輛與行人交織，影響行人安全與行車紓解效率，針對行人穿越量多或人車干擾較嚴重的路口號誌，實施行人專用時相或早開時相運作，藉由時間區隔人車通行時間，提供行人優先通行時段，降低人車衝突，保障行人安全。

葉昭甫指出，台中市目前已設置行人專用時相路口有115處，避免行人穿越時與轉向的車輛爭道，確保通行的安全空間，另，也在70處路口建置行人早開時相，在車用綠燈亮起之前，讓行人的綠燈號誌提前開啟，給予行人優先通行路口的秒數，同時提高行人的能見度，未來將繼續評估有需要改善的路口，並輔助智慧化動態交通號誌，優化行人路權也兼顧車流運行效率。

交通局進一步說明，為降低夜間肇事案件發生及行人事故率，交通局已優先盤點台中市學校、醫院及商圈、國民運動中心及重要公共運輸場站等行人通行量大的地點，將持續檢討號誌運作時間及運作方式，或採取其他交通管制措施，同時呼籲用路人應遵守道路標誌、標線、號誌行止，以維護交通秩序及確保用路人安全。