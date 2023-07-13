男團FEniX成員夏浦洋、陳峻廷今（13日）朝聖K-POP「D’FESTA TAIPEI」特展，現場出現不少粉絲，由於FEniX將於9月9日舉辦專演唱會，2人透露目前準備進度只到15％，陳峻廷更放話表示會在演唱會中「一定脫」。

陳峻廷提到演唱會風格將圍繞在「男友力、親和力、性感」上，最近積極健身，主要練腰、胯骨以上的部分，準備在當天大秀身材，現在通告一結束便衝到健身房報到，自豪說：「我現在臥推比李承隆還要多，大概65至70公斤左右。」他也感傷表示，原本大家都一起健身，不知道為何現在剩他孤軍奮鬥。

而FEniX成員李承隆日前爆與狼人殺女神「女版陳零九」的紀欣妤（艾莉兒）交往中，對此經紀公司都表示藝人私事不過問，夏浦洋、陳峻廷今也低調表示沒有關注相關新聞，目前專心工作、準備演唱會。

「D’FESTA TAIPEI」首次登台，將帶給K-POP迷滿滿的驚喜，無論是大型獨家畫報、影像到充滿魅力的特別錄製舞台到藝人親自參與的創作，都相當令人期待，展覽將於即日起至9月10日在台北松菸4、5號倉庫盛大展出，請K-POP粉絲把握難得機會購票入場，購票請洽寬宏售票。