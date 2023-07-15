Makiyo（川島茉樹代）去年520和老公小金結婚，同年10月底生下兒子，不過今（15日）她突宣布離婚，透露兩人結婚後，因為相處磨合以及個性不合等等因素，決定分開，並於14日正式辦理離婚手續，希望外界給予祝福。

Makiyo在臉書發聲明表示：「Makiyo與金先生結婚後，因為相處磨合以及個性不合等等…因素，決定於昨日7月14號，正式辦理離婚手續，關於孩子的扶養權與相關責任義務亦皆已協議完成。未來互相給予祝福，Makiyo本人會繼續加油努力扶養兒子。因不想浪費社會大眾與媒體資源再此告知，謝謝所有關心Makiyo的朋友及粉絲們。再次感謝大家。」

去年520時Makiyo帶球嫁給醫美診所股東小金，未料產後卻頻繁爭執，她還開直播指控老公6大罪狀，並表示自己雖不後悔結婚，卻對老公的態度相當失望，直言生完小孩後，與他相處的每一天都在擔心「下一個地獄是什麼」，但雙方經過冷戰、鬧離家出走後，溝通後決定和好，未料最後仍以離婚收場。