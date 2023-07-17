金曲歌王蕭敬騰近期登上大陸綜藝節目，親自示範並教其他來賓阿美族的傳統圍舞，但本該雙手張開的舞蹈動作，卻被他改成「雙手交叉」，畫面曝光後，引起台灣網友不滿怒批「祖靈都怒了」對此，蕭敬騰也道歉了。

蕭敬騰先前登上陸綜《怦然心動20歲》，並於現場教起原住民傳統圍舞，他自信滿滿說出「很簡單，但我們要交叉握」，將「雙手張開」的舞蹈動作教成「交叉握」，畫面中，一旁的來賓跟著交叉手互牽，一群人嗨唱〈高山青〉熱跳傳統舞蹈。

然而，節目播出後，引發台灣網友不滿「我真的越看越生氣！那個歌還給我那樣唱！不會就不要亂教！不懂要問不用表現，現在全世界的人都以為阿美族這樣牽手了，真的是大爆笑！」在《Dcard》論壇上更有許多人怒轟「不會就不要亂好嗎」、「我真的是看到自己尷尬到不敢看完」、「原民朋友已噴一波」、「真的不知道他在跳什麼」。

蕭敬騰道歉。（圖／翻攝自IG）

對此，蕭敬騰回應「大家好，說實話，在錄影前跟我說可能會聊到問我能不能教大家，我就很抗拒因為我真的怕跳錯，畢竟上次跳是十幾年前。」同時還內疚表示「真的是不好意思給媽媽丟臉了，也打擾大家了。抱歉！以後上節目會很小心，謝謝指教。」