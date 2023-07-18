雲林縣北港鎮北港南陽郵局因來客數不足等因素，將於9月底結束營業，改為郵局經營的幼兒教保中心，近日消息傳出，地方民眾認為南陽郵局位於朝天宮廟前中山路尾，進香團眾多且經常燃放大量鞭炮，一定會驚嚇到幼兒，幼兒恐將經常要去收驚，對此郵局表示會加強隔音設備，確保幼兒托育品質。

北港南陽郵局位於北港鎮中山路與北港堤防東引道路口處，已有數十多年歷史，雖然是小郵局但地處市區，老人家走路或騎腳踏車就可到達，存款領錢、寄收郵件相當方便，近日傳出南陽郵局將結束營業，不少民眾都相當驚訝，希望能夠持續營業服務大家。

雲林郵局局長張素貞表示，南陽郵局確定將於今年9月底結束營業，因為評估來客數、郵件數、存放款業務等面向，近幾年營運情況有縮減趨勢，因此將轉型為郵局經營的教保中心，招收2歲至6歲幼兒，一旦設置，將是雲林縣首家郵局教保中心，其收費經濟實惠，可協助父母減輕育兒負擔。

張素貞說，南陽郵局距離最近的北港圓環郵局約900公尺，走路只要12分鐘，雲林郵局經過多次實地勘查，發現大部分民眾都是騎腳踏車或機車來局，路程時間更短，南陽郵局結束營業，應不致影響民眾辦理郵政相關業務，且南陽郵局內部空間足夠、周邊停車方便，非常適合作為教保中心。

不過在地民眾大多希望南陽郵局能夠保留，認為北港朝天宮每年有6、700萬觀光遊客人次，郵局可以服務很多遊客，另外，郵局位於朝天宮前中山路上，有許多進香團進出，經常燃放大量鞭炮，在此設置教保中心，鞭炮聲一定會驚嚇到幼兒，可能要經常去收驚，希望雲林郵局能聽到大家心聲，不要撤除南陽郵局。