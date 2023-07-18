22歲美國女星海莉貝利（Halle Bailey）過去曾在不少迪士尼出品的影視作品中扮演小角色，她和姐姐在網上的翻唱影片獲得大量關注，2015年就被碧昂絲簽下，2019年被迪士尼宣布主演《小美人魚》真人版，電影播出後評價兩極；近日她的饒舌歌手男友DDG寫歌暗諷她，疑似開罵她是X子。

海莉貝利2022年1月被媒體拍到與DDG一同出席活動，3月DDG公開在社群平台示愛，小倆口愛得高調，在許多公開場合都能見到兩人身影，不過7月14日時DDG發布多首新歌，其中一首〈Famous〉歌詞引發爭議，講述和名女人交往的困擾，歌詞提到「為什麼你們在照片裡都牽著手？妳明明知道我很沒有安全感，這是不對的」、「妳在電影裡親吻別的男人，我才不管這是為戲宣傳，我就是不爽再看到了」、「我最痛苦的事，就是愛上一個有名的x子。」、「我討厭那個渾蛋」

（來源／影片取自DDG YouTube，如遭刪除請見諒。）

Failed rapper DDG opens up about his insecurity over his relationship with movie star Halle Bailey in new song:



“I been so insecure that I be thinkin' you really be f**kin’ n— you in movies with

But on the internet, I just be coolin' it, but in my head, a n— really losin' it” pic.twitter.com/VAzDYrEXpF — Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 14, 2023

新聞一出，網友分為兩派，有一派認為DDG是個差勁的男友，「所以他沒有安全感是因為女友和別人一起工作？聽起來他需要努力培養自信」、「他是個失敗的饒舌歌手」、「我希望他發表前最好有和海莉貝利說」、「如果不開心就分手」，另一派人則大讚DDG的新歌很好聽，拿感情來創作也不是什麼大事，力挺他的新歌「他又沒有說錯」、「男人表達脆弱一面不應該被嘲笑」。海莉貝利似乎並沒有受到外界影響，在限時動態分享自己的比基尼照，心情依舊很好。