貳樓秀泰文心店限定菜色包括「松露蕈菇辣雲霧蛋」、「松露暮光炒菇起司口袋餅」。（貳樓提供／朱世凱台北傳真）

貳樓 x WAT獨家聯名 -「SF2-誠實吐真劑雞尾酒」，在口味與包裝上都與門店設計相呼應。（貳樓提供／朱世凱台北傳真）

貳樓餐飲集團不久前進駐淡水後，近期又於台中開創「秀泰文心店」，全新光影藝術店型將於26日盛大登場。以台中之肺著稱的中央公園和文心森林公園為發想，首創「未來城市森林」的全新概念，彷彿置身未來都市森林，全店以綠意植栽搭配用餐氛圍，獨家打造七米長藝術投影牆，搭配天幕光影創造出晝夜變化，營造如幻似真的用餐體驗，獨家限定菜色也在此刻搶先曝光。

貳樓自2022年板橋店起，每間新開店的風格都因地制宜展現新樣貌，而台中秀泰文心店主打充滿綠意的「未來城市森林」，入口處由6個電視拼成的螢幕牆，展示著人類與自然環境的關係，每個螢幕各代表著自然在人類開發下破壞與重生的不同階段，反思現代人在各種開發需索的過程，仍然保有大自然的美好嚮往。貳樓秀泰文心店採用玻璃與鏡面元素，處處植栽環繞在鏡面投射下，呈現空間不斷延伸及多重感，營造出無限延伸的森林空間，並以「綠、黑、白」作為主視覺元素，透過投影和天幕的巧妙應用，增添一抹時尚和未來感的氣息。

在未來城市森林中，文心店設計中最重要的亮點莫過於走道旁七公尺長的藝術投影牆，宛如從一扇窗向外看去，搭配天幕的光影變化，呈現一天24小時的時光流轉，每個時段都有不同的影像變化，與穿梭在霧氣森林之中的動物們，在這處充滿生命力的沉浸式空間，共創特殊的奇幻景色。

此次貳樓秀泰文心店以延續「森林中探尋珍寶」意象，推出森林中的鑽石「松露」為主軸的限定新菜－「松露蕈菇辣雲霧蛋」及「松露暮光炒菇起司口袋餅」，象徵自然大地的各種美麗蕈菇，透過松露與生俱來的獨特香氣，為美式早午餐增添森林氣息。

除了兩道限定餐點之外，貳樓秀泰文心店與WAT推出限定獨賣聯名調酒 -「SF2-誠實吐真劑雞尾酒」。以琴酒為基底，融入在地刺蔥酒及辛味香艾酒，搭配玉蘭花、薄荷、青蘋果等，多樣風味伴隨酒香於口中奔放，譜出多層次的創新享受，舌尖上的口味與貳樓獨特調酒的融合令人驚豔。外包裝的設計上也保留此次主題未來城市森林的綠植氛圍，帶出清新質感的時髦設計。26日起內用任點一杯WAT調酒，即可獲得一張限量酒後真言明信片。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！